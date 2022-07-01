Британский премьер раскрыл будущее Киева в альянсе на ближайшее будущее.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем невозможно. Соответствующее заявление европейский премьер-министр сделал в рамках итоговой пресс-конференции в Мадриде, выступая перед журналистами по результатам второго дня саммита Североатлантического военного альянса. Чиновник прокомментировал вопрос относительно будущего Киева в блоке. Он заметил, что этот вопрос не был никогда "даже близко возможным".

Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Джонсон и Трюдо померились размерами самолетов на саммите G7.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph