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Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем невозможно

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Британский премьер раскрыл будущее Киева в альянсе на ближайшее будущее.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем невозможно. Соответствующее заявление европейский премьер-министр сделал в рамках итоговой пресс-конференции в Мадриде, выступая перед журналистами по результатам второго дня саммита Североатлантического военного альянса. Чиновник прокомментировал вопрос относительно будущего Киева в блоке. Он заметил, что этот вопрос не был никогда "даже близко возможным".

Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали.

Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Джонсон и Трюдо померились размерами самолетов на саммите G7.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

Теги: борис джонсон, великобритания, евроинтеграция, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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