Джонсон и Трюдо померились размерами самолетов на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо померились размерами самолетов на саммите G7. Об этом сообщает Daily Mail.
Джонсон и Трюдо встретились на саммите Большой семерки в Германии. Приветствуя канадского коллегу, Джонсон заявил, что восхищен размерами самолета Canada Force One, на котором прибыл Трюдо. Тот в свою очередь отметил, что правительственный борт британского премьера выглядит намного лучше.
В итоге Джонсон и Трюдо пришли к выводу, что у них очень маленькие самолеты.
Ранее Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию.
Видео: Daily Mail
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