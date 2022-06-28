  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:56
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Джонсон и Трюдо померились размерами самолетов на саммите G7

0 0

Оба премьера пришли к выводу, что у них очень маленькие самолеты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо померились размерами самолетов на саммите G7. Об этом сообщает Daily Mail.

Джонсон и Трюдо встретились на саммите Большой семерки в Германии. Приветствуя канадского коллегу, Джонсон заявил, что восхищен размерами самолета Canada Force One, на котором прибыл Трюдо. Тот в свою очередь отметил, что правительственный борт британского премьера выглядит намного лучше.

В итоге Джонсон и Трюдо пришли к выводу, что у них очень маленькие самолеты.

Ранее Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию.

Видео: Daily Mail

Теги: борис джонсон, джастин трюдо, размер, саммит g7, самолеты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии