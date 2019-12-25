Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

Он обратился к тем ученым, которые недовольны политикой своей страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать в его страну. Его слова приводит The Guardian.

С таким предложением Джонсон выступил на полях саммита G7. Он обратился к тем российским ученым, которые недовольны политикой своей страны. Британский премьер отметил, что это предложение действует в рамках расширения партнерства университетов Украины и Великобритании.

Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Ранее власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников.

Видео: YouTube / Guardian News