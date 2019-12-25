Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников

Власти Великобритании выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Sky News заместитель премьер-министра страны и глава Минюста Доминик Рааб. Чиновник уведомил зрителей о необходимости данного решения на фоне растущего уровня инфляции. Лондон при этом не ориентируется на продолжающуюся в стране забастовку сотрудников железнодорожной отрасли.
Нам необходимо проводить своего рода сдерживание роста заработной платы работников бюджетной сферы… В противном случае мы столкнемся с порочным кругом, в котором инфляция будет расти в долгосрочной перспективе.
Доминик Рааб, глава Минюста Британии
Эксперт полагает, что британский железнодорожный сектор, поддерживаемый государством, будет продолжать противостоять требованиям профсоюзов о повышении заработной платы на 7%. Это произойдет даже в ответ на угрозу со стороны сотрудников отрасли устраивать более масштабные забастовки до конца года. Рааб уверен в том, что профсоюзы не должны таким воинственным методом "выиграть спор".
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Фото и видео: Sky News
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