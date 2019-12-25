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Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников
Сегодня, 15:15
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Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников

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Доминик Рааб не может позволить забастовщикам "воинственно выиграть спор".

Власти Великобритании выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Sky News заместитель премьер-министра страны и глава Минюста Доминик Рааб. Чиновник уведомил зрителей о необходимости данного решения на фоне растущего уровня инфляции. Лондон при этом не ориентируется на продолжающуюся в стране забастовку сотрудников железнодорожной отрасли.

Нам необходимо проводить своего рода сдерживание роста заработной платы работников бюджетной сферы… В противном случае мы столкнемся с порочным кругом, в котором инфляция будет расти в долгосрочной перспективе.

Доминик Рааб, глава Минюста Британии

Эксперт полагает, что британский железнодорожный сектор, поддерживаемый государством, будет продолжать противостоять требованиям профсоюзов о повышении заработной платы на 7%. Это произойдет даже в ответ на угрозу со стороны сотрудников отрасли устраивать более масштабные забастовки до конца года. Рааб уверен в том, что профсоюзы не должны таким воинственным методом "выиграть спор".

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Фото и видео: Sky News

Теги: бюджетники, великобритания, доминик рааб, зарплаты, минюст
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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