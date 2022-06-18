Джонсон считает, что "Евровидение-2023" должно состояться на Украине

Премьер Британии считает правильным отдать право проведения мероприятия стране-победителю.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о том, что конкурс "Евровидение" в 2023 году следует провести на Украине, так как музыканты из этой страны выиграли международное песенное соревнование в 2022 году. При этом выступление представителей из Лондона на мероприятии он счел фантастичным. Он напомнил, что Британия заняла второе место на конкурсе, а страна бы хотела, чтобы "Евровидение" состоялась на ее территории.

Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Напомним, что 17 июня Европейский вещательный союз (ЕВС) проинформировал общественность о том, что "Евровидение" в 2023 году не получится провести на территории Украины. Организаторы отметили, что причиной стали сложности в обеспечении безопасности участников мероприятия. Сейчас они рассматривают возможность переноса данного события в Великобританию.

Джонсон: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на усталость от темы Украины в мире.

Фото и видео: Sky News