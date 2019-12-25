Джонсон: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на усталость от темы Украины в мире

Премьер Великобритании считает, что Киев должен победить.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев, несмотря на тенденцию усталости от темы украинского кризиса в мире. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства в интервью для телеканала Sky News, вернувшись из рабочей поездки по Киеву.

Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Чиновник считает, что в особенно критические моменты очень важно совершать поездки на Украину. Борис Джонсон отметил, что российская сторона продвигаются по территории страны дюйм за дюймом, но Западу важно продемонстрировать Москве, то, что Киев "может победить и победит, это правда".

Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов.

Фото и видео: Sky News