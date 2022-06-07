Премьер-министр Британии останется на своем посту.

Британский премьер-министр Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов в ходе голосования депутатов местного парламента. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Guardian. Поддержали политика 211 человек. При этом вотум недоверия ему высказали 148 депутатов. Такие результаты говорят о том, что Борис Джонсон останется в должности руководителя кабинета министров и лидером партии. Для вынесения вотума недоверия были необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партии. Напомним, что Борис Джонсон оказался в центре общественного скандала, когда стало известно о его участии в вечеринках на Даунинг-стрит, происходивших в разгар борьбы против коронавирусной инфекции в Великобритании.

Джонсон назвал результаты голосования по вотуму доверия хорошими для страны.

Фото и видео: YouTube / Guardian News