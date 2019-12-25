Джонсон назвал результаты голосования по вотуму доверия хорошими для страны

Премьер Британии поблагодарил парламент за вынесенный вердикт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остался доволен результатами голосования по вотуму доверия. По мнению политика, итоги голосования оказались очень хорошими для политики страны. Он поблагодарил однопартийцев за оказанную поддержку, несмотря на то, что некоторые все же проголосовали за вынесение вотума недоверия. Реакцией на происходящее спикер поделился в эфире местного телеканала Sky News.

Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. Что это значит, это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Также глава правительства Британии ответил на вопрос о возможности проведения внеочередных выборов в Палату общин. Борис Джонсон исключил такое развитие событий. Он не хочет фокусировать свое внимание не на выполнении обязанностей премьер-министра. Джонсон добавил, что заинтересован в реализации программы по улучшению качества жизни в стране.

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Фото и видео: YouTube / Sky News

