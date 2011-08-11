Глава Минобороны Британии: Лондон поставит Киеву средства ПВО

The Washington Post пригласил на интервью британского чиновника Бена Уоллеса.

Глава Минобороны Великобритании заявил, что Лондон поставит Киеву средства противовоздушной обороны. Соответствующее заявление Бен Уоллес сделал в рамках интервью для американского издания. Он пояснил, что правительство одобрило отправку комплексов ближнего действия, необходимых на случай дальнейшей эскалации конфликта. Гость программы отметил, что за счет военной помощи России будет еще сложнее достигать своих целей на территории соседнего государства.

Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит задачу полетов… Бен Уоллес, глава Минобороны Великобритании

Министр по обороне Великобритании пояснил прессе, что на текущий момент у Лондона нет возможности поставлять Украине технику советского производства. При этом страна обещает поддержку тем странам, которые способны так поступать. Он напомнил, что советской техникой также не обладает американская сторона.

Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО.

Фото и видео: YouTube / Washington Post Live

