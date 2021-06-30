Бен Уоллес рассказал парламенту о том, что Лондон готов защищать альянс.

Глава Минобороны Британии напомнил о наличии ядерного оружия у НАТО. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления в местном парламенте. Бен Уоллес ответил на вопросы законодателей. По мнению гостя заседания, Лондон способен использовать ядерный арсенал для собственной защиты или обороны Североатлантического военного альянса в том случае, если такое решение потребуется. Уоллес указал коллегам на тот момент, что России не следует "забывать" об этом.

Некоторые наши ракеты сейчас под водой, и наши смелые военнослужащие Королевских ВМС готовы выпустить ядерное оружие, если им придется защищать Королевство и НАТО. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Эксперт добавил, что само по себе НАТО - ядерный альянс, а отдельные страны, такие как Великобритания, Франция и США также обладают ядерным арсеналом. Бен Уоллес назвал этот фактом самым важным и сдерживающим альянс от Владимира Путина.

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Фото: YouTube / UK House of Commons