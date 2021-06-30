Эрдоган посоветовал Байдену "изучить историю", а не делать заявления о геноциде армян

Президент Турции считает, что американский коллега не разобрался в вопросе.

Эрдоган посоветовал Байдену "изучить историю" прежде чем делать заявления о геноциде армян. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления в Анкаре по завершению заседания местного правительства. Глава государства оценил высказывания американского коллеги о геноциде армян. По словам турецкого президента, эти слова не имеют значения. Он дал совет руководителю Белого дома лучше изучать историю.

Армянские претензии, которые якобы признаются администрациями различных стран, для нас не имеют значения. Именно так мы расцениваем заявления президента США Байдена. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

По мнению политика, власти Турции не могут простить До байдену попытку "бросить вызов", не зная при этом исторических подробностей вопроса.

Напомним, что ранее Байден почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян. МИД Турции выступило с осуждением этих действий, так как президент США назвал события, которые происходили в начале XX века в Османской империи геноцидом армян.

Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 26 апреля.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

