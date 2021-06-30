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Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 26 апреля
Сегодня, 7:14
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Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 26 апреля

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лЛобщение с президентом РФ.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 26 апреля. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках своего выступления в Анкаре по завершению заседания местного правительства.

Я проведу телефонные переговоры с Путиным, чтобы сначала достигнуть устойчивого прекращения огня, а затем мира на Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Говоря о специальной военной операции Вооруженных сил Турции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), проходимой на севере Ирака, политик заметил прессе, что целью армии является "полная ликвидация террористов в регионе Зап".

Эрдоган: операция в Ираке не ставит целью получение новых территорий.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

Теги: реджеп тайип эрдоган, телефонный разговор, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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