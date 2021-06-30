Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 26 апреля

лЛобщение с президентом РФ.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 26 апреля. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках своего выступления в Анкаре по завершению заседания местного правительства.

Я проведу телефонные переговоры с Путиным, чтобы сначала достигнуть устойчивого прекращения огня, а затем мира на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Говоря о специальной военной операции Вооруженных сил Турции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), проходимой на севере Ирака, политик заметил прессе, что целью армии является "полная ликвидация террористов в регионе Зап".

Эрдоган: операция в Ираке не ставит целью получение новых территорий.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı