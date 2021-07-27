Эрдоган: операция в Ираке не ставит целью получение новых территорий

Лидер Турции прокомментировал начало военной операции Анкары в Ираке.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Ираке не ставит перед собой целью получение новых территорий. Соответствующая информация предоставлена главой государства перед местными законодателями в рамках его выступления в турецком парламенте.

Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турция

Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для членства в союзе.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı