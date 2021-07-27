Эрдоган: операция в Ираке не ставит целью получение новых территорий

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Ираке не ставит перед собой целью получение новых территорий. Соответствующая информация предоставлена главой государства перед местными законодателями в рамках его выступления в турецком парламенте.
Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турция
Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для членства в союзе.
Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все