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Эрдоган: операция в Ираке не ставит целью получение новых территорий
Сегодня, 12:52
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Эрдоган: операция в Ираке не ставит целью получение новых территорий

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Лидер Турции прокомментировал начало военной операции Анкары в Ираке.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Ираке не ставит перед собой целью получение новых территорий. Соответствующая информация предоставлена главой государства перед местными законодателями в рамках его выступления в турецком парламенте.

Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турция

Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для членства в союзе.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

Теги: ирак, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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