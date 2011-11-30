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Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для членства в союзе
Сегодня, 8:27
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Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для членства в союзе

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Лидер страны объяснил, что Анкара нужна Брюсселю.

Эрдоган: Турция ожидает от ЕС конкретных шагов для ее полноправного членства в союзе. Соответствующей информацией лидер страны поделился с иностранными послами во время торжественной трапезы разговения (ифтара), которая состоялась в Анкаре. По словам политика, республика по-прежнему видит своей стратегической задачей вступление в состав Европейского союза. Однако власти ждут от Брюсселя конкретных и значимых шагов для перспективы полноправного членства Анкары в ЕС.

Членство в ЕС остается стратегической целью Турции. Негативные последствия войны в глобальном масштабе показали стратегическое значение Турции для ЕС, особенно в сфере безопасности и энергетики.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что с 1964 года Турция считается ассоциированным членом Евросоюза. Страна подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался в 2005 году. 

Эрдоган: Турция рассчитывает на возможность организации встречи Путина и Зеленского.

Фото и видео: YouTube  / Anadolu Ajansı
 

Теги: евросоюз, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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