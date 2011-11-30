Эрдоган: Турция рассчитывает на возможность организации встречи Путина и Зеленского

Глава Турции хочет урегулировать конфликт между Киевом и Москвой в Стамбуле.

Эрдоган: Турция рассчитывает на возможность организации на территории республики личной встречи Путина с Зеленским. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления в Анкаре во время коллективной трапезы разговения (ифтара), на которой присутствовали послы иностранных государств. Политик уточнил собравшимся, что регулярно проводит переговоры как с украинской стороной, так и российской. По словам лидера Турции, Москва и Киев заявляют о необходимости продолжения переговоров в Стамбуле.

Я выражаю свои выводы, оценки и ожидания прямо и искренне. Я говорю им, что в этой войне не будет победителя, что все мы и все человечество проиграет. Я выражаю желание свести двух лидеров в Турции при каждой возможности. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле добавили, что эта встреча должна быть подготовлена, а также - результативна.

Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı