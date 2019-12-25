Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Минобороны Турции сообщило о целях в регионе.

Турция начала новую военную операцию против представителей Рабочей партии Курдистана, находящихся на севере Ирака. Соответствующее заявление сделал в интервью для информационного агентства Anadolu министр по обороне страны Хулуси Акар. Чиновник объяснил, что в текущий момент Военно-воздушные силы Анкары успешно атаковали убежища террористов, а также их бункеры, тоннели, склады с вооружением и боеприпасами, пещеры и штабами.

Вооруженные силы начали операцию "Коготь", чтобы предотвратить террористические атаки против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечить нашу безопасность. Хулуси Акар, министр обороны Турции

В операции Турции также участвуют подразделения местного спецназа. Хулуси Акар подчеркнул, что страна достигла целей, поставленных перед первым этапом миссии. Он подчеркнул, что единственной целью турецких военных в регионе является ликвидация террористов. При этом военные намерены проявлять осторожность, чтобы не пострадало мирное население, природа, а также религиозные и культурные объекты.

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