Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа

Оксана Марченко объяснила, что считает турецкого лидера сильным правителем.

Жена лидера политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука уверена, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поможет освободить ее мужа. Такое заявление Оксана Марченко сделала во время пресс-конференции с журналистами во время выступления в Москве. Она ответила на вопрос одного из представителей СМИ о том, почему обратилась с видеообращением о помощи именно к Анкаре, а не Парижу или Москве.

Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимым политиком в Европе... Кроме того, он не раз декларировал, что он является большим другом Украины и России… Оксана Марченко, жена Виктора Медведчук

По словам Марченко, такой сильный и самостоятельный президент, как Эрдоган, найдет способ воздействовать на несамостоятельного президента Владимира Зеленского. По мнению украинки, политик услышал ее и сделает все, что способен для того, чтобы помочь освободить оппозиционного депутата Украины из стен СБУ.

Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины.

Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко