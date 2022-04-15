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Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа

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Оксана Марченко объяснила, что считает турецкого лидера сильным правителем.

Жена лидера политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора  Медведчука уверена, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поможет освободить ее мужа. Такое заявление Оксана Марченко сделала во время пресс-конференции с журналистами во время выступления в Москве. Она ответила на вопрос одного из представителей СМИ о том, почему обратилась с видеообращением о помощи именно к Анкаре, а не Парижу или Москве.

Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимым политиком в Европе... Кроме того, он не раз декларировал, что он является большим другом Украины и России…

Оксана Марченко, жена Виктора Медведчук

По словам Марченко, такой сильный и самостоятельный президент, как Эрдоган, найдет способ воздействовать на несамостоятельного президента Владимира Зеленского. По мнению украинки, политик услышал ее и сделает все, что способен для того, чтобы помочь освободить оппозиционного депутата Украины из стен СБУ.

Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины.

Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко

Теги: виктор медведчук, оксана марченко, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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