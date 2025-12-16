Во Франции назвал политиков из ЕС "карликами" рядом с триумфующим президентом США.

Европейские политические лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на саммит G7 ("Большой семерки") во французском городе Эвиане, опустившись до рекордно низких рейтингов в собственных странах. Соответствующими статистическими данными поделился местный журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала CNews. Иностранный эксперт уточнил, что итальянский премьер-министр "растеряла былую силу", а ее канадский коллега лишился восьми пунктов одобрения в социологических опросах населения.

Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата.... Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению. Винсент Эрвуэ, французский корресондент

Напомним, что саммит G7 проходит в период с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Макрон вновь опубликовал видео с саммита G7 под российский трек "Капибара".

Фото: YouTube / CNEWS