В Бразилии рассказали о том, что впервые стало понятно на летнем саммите G7.

Международные спонсоры киевского режима уже устали поддерживать Украину в вооруженном противостоянии с Россией и ищут другое решение для того, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите "Большой семерки" (G7) во Франции выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Иностранный чиновник уточнил, что он увидел на мероприятии впервые реальное стремление коллективного Запада и местных политических элит положить конец региональному кризису. Латиноамериканский лидер добавил, что по-прежнему может чем-то помочь в этом вопросе, поэтому продолжит курс на содействие в достижении прочного мира.

Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Лула да Силва раскритиковал продажу США компании по добыче редкоземов.

Фото: YouTube / Lula