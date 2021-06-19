Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном

Глава МИД Ирана дал характеристику новому верховному правителю страны.

Глава внешнеполитического ведомства Тегерана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Эбрахим Раиси сможет управлять Ираном. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на Анталийском дипломатическом форуме, который состоялся в Турции. При этом спикер подчеркнул, что данные о победе кандидата пока что неокончательные. При этом он заметил, что голосование в стране могло пройти не на 100% так, так должно было быть.

Мы должны уважать процедуры проведения выборов, почти 20 миллионов человек проголосовали за него. Отныне каждый из нас должен будет работать таким образом, несмотря на то, согласны мы с ним или нет, нравилась ли нам его политика или нет, сейчас он избран народом. Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

Эксперт объяснил журналистам, что работал с иранским президентом на протяжении 30 лет. Политика глава МИД охарактеризовал как хорошего, благоразумного и порядочного человека. По мнению Зарифа, он сможет взять на себя управление государством, а внешняя политика, основанная на консенсусах, в Иране продолжится.

Напомним, что избранный президент Ирана занимает также второй по значимости в стране пост после верховного лидера (главы судебной системы). В ходе тайного голосования он получил пост руководителя страны на четыре года Он не сможет находиться на должности более двух сроков подряд.

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Видео: Facebook / Antalya Diplomacy Forum