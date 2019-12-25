Жертвой трагедии стал один человек, пострадали еще 11.

В Иране разбился вертолет, перевозивший урны с участков на выборах президента. Об этом местным журналистам рассказал губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки. По информации от чиновника, воздушное судно упало на юго-западе страны. Жертвой стал один человек, еще 11 пассажиров получили травмы. Слова спикера привели представители IRIB.

В районе Ахмадфадале около Дизфуля (город в провинции Хузестан - прим. ТАСС) разбился вертолет, перевозивший урны для голосования. провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки

Глава судебной власти Ирана Раиси лидирует на президентских выборах.

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