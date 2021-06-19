Глава судебной власти Ирана Раиси лидирует на президентских выборах

Эбрахим Раиси получил около 17,8 млн голосов иранцев.

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси лидирует на президентских выборах. Об этом рассказал местным журналистам заместитель министра МВД Хоссейн Зульфикари. Чиновник уточнил, что голосование по стране прошло без неприятных инцидентов.

Никаких серьезных происшествий или событий, угрожающих безопасности, включая теракты, не было. Хоссейн Зульфикари, замглавы МВД Ирана

Напомним, что 13-ые выборы иранского лидера завершились в 02:00 ночи по местному времени 19 июня (00:30 по московскому времени). Проголосовать за кандидата население страны могло с 07:00 часов утра (05:30 по московскому времени) в течение пятницы 18 июня. Работу избирательных участков чиновникам пришлось продлить из-за того, что не все граждане успели отдать голос в отведенное для этого время.

По предварительным подсчетам Эбрахим Раиси набрал 17,8 млн голосов. За соперника главы судебной системы Мохсена Резаи отдали голоса порядка 3,3 млн человек. На президентские выборы пришли 28,6 млн граждан Ирана.

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Фото: IRNA

Видео: YouTube / AFP News Agency