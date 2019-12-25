МИД Ирана прокомментировал слова Зарифа о Сулеймани и России

Саид Хатибзаде оценил речь Джавада Зарифа об убитом генерале КСИР.

МИД Ирана прокомментировал слова Мохаммада Джавада Зарифа о Касеме Сулеймани и России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде в понедельник 26 апреля попросил журналистов не вырывать слова об экс-командующем специальным подразделением Корпуса стражей исламской революции из контекста выступления главы МИД.

Необходимо рассматривать не выборочные реплики Зарифа, а его речь полностью. Этот разговор был записан только на жесткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве. Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Напомним, что 25 апреля в иранских СМИ появилась запись разговора бывшего руководителя КСИР Зарифа с местным экономистом Саидом Лилязом. Встреча якобы состоялась в марте 2020 года. Тогда чиновник заявил, что большую роль во внешней политике Тегерана по отношению к Москве играл генерал Сулеймани, убитый год назад в Ираке в результате американского авиаудара. В МИД считают, что Зариф уважительно отзывался о погибшем, а также отмечал его мудрость, смелость и благоразумие.

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