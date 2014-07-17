Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин едет в Петербург

Перед поездкой он узнал у местных жителях о беспокоящих их проблемах.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин едет в Петербург и Ленобласть. Об этом чиновник рассказал через свой аккаунт в Twitter. Он спросил у пользователей микроблога о том, какие в городе существуют проблемы. Он добавил, что обратит на них внимание во время рабочего визита.

Позже Хуснуллин написал, что его команда учла все ответы, которые ему прислали. В частности, он пообещал обсудить с ответственными чиновниками снижение ставок по ипотеке. Пользователи Twitter также попросили его обратить внимание на неудовлетворительное состояние исторического района - Коломны, вопрос Апраксина двора, а также низкие темпы строительства метрополитена, большой объем рекламы услуг жриц любви.

Напомним, что Марат Хуснуллин с 21 января 2020 года назначен на должность вице-премьера. До этого он трудился в должности заместителя мэра Москвы. Он отвечал за градостроительную политику.

Ранее Piter.tv писал о том, что вице-премьер поручил создать более жесткую программу по работе с обманутыми дольщиками Петербурга.

Фото: Piter.tv

