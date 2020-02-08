Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением

Вице-премьер РФ сделал заявление в эфире телеканала РБК.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что необходимо принять меры по снижению ставок по ипотеке,текущие ставки (порядка 9%) завышены.

Хуснуллин отметил, что к 2024 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" размер ставок должен быть закреплен на уровнеь около 8%. При этом переход на проектное финансирование строительства жилья совпал с задачей по увеличению количества вводимого жилья – это две противоречивые задачи, отметил вице-премьер.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны идти быстрее. Нынешние темпы работ его не устраивают. Вице-премьер уже договорился с Минтрансом и подрядчиком о рабочем совещании, чтобы разобраться с задачами более быстрого строительства ЦКАД. Чиновник подчеркнул, что ЦКАД позволит разгрузить дороги, в том числе в Москве и Московской области, поэтому проект должен быть под постоянным контролем.