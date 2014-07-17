Вице-премьер РФ Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Нынешние темпы работ его не устраивают.

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны идти быстрее, сообщил журналистам 5 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, нынешние темпы работ его не устраивают. Вице-премьер уже договорился с Минтрансом и подрядчиком о рабочем совещании, чтобы разобраться с задачами более быстрого строительства ЦКАД. Чиновник подчеркнул, что ЦКАД позволит разгрузить дороги, в том числе в Москве и Московской области, поэтому проект должен быть под постоянным контролем.

Строительство ЦКАД стартовало в 2014 году. Трасса составит 336,5 км в длину и пройдет в 30-50 км от МКАД.

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