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Будущую трассу "Москва-Казань" могут продлить до Владивостока

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В "Автодоре" рассказали о планах на продолжение строительства трассы.

"Автодор": будущую трассу Москва - Казань в перспективе могут продлить до Владивостока. Строительство объекта подразумевает дорогу от МСК до Владимира и южный обход до Казани. Эти два объекта станут первыми в четырехэтапных мероприятиях.

Работы по созданию автотрассы планируют завершить к 2027 году. По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, сейчас у госкомпании есть планы на продление маршрута. На данный момент специалисты планируют к 2030 году "доехать" до Екатеринбурга.

Сейчас мы работаем над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог до 2035 года

добавил спикер

В компании заметили, что "Автодор" создан для строительства опорной сети магистральных дорог "Север-Юг" и "Запад-Восток". На первом маршруте эксперты уже ограничены морскими просторами. Петушенко добавил, что сейчас ведутся работы по созданию автотрасс от Финляндии, идущие через Петербург, Москву, ЦКАД до Крыма и Краснодарского побережья.

Ранее Piter.tv писал о том, что на космодроме Восточный вскрылись новые хищения.

Теги: автодор, владивосток, казань, трасса
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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