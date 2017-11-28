СМИ: На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

СК пытается найти подозреваемых.

СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на космодроме "Восточный". Об этом сообщил "Коммерсантъ". Следственные органы расследуют инциденты, связанные с мошенничеством в особо крупных размерах. Сейчас все события объединили в одно делопроизводство. Речь идет о хищении 13,8 и 242,6 млн рублей.

Деньги должны были пойти на строительство стартового комплекса для "Ангары". В источнике добавили, что дела связаны с подложными документами. В результате чего государству причинен ущерб в размере 250 млн рублей. На данный момент данных о подозреваемых нет, обвинение никому не предъявлено.

Оперативники провели проверку в ПСО "Казань". В пресс-службе организации подтвердили информацию о том, что спецслужбы приходили ради расследования по делу о хищении на космодроме. Сейчас специалисты полагают, что именно через данную фирму, а также через "СПС", мошенники выводили средства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин сказал о космодроме "Восточный": "Так и воруют".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

