В Петербурге осудили отца и сына за хищения в РЖД

Один из них перепродавал бумагу, а второй помогал.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о хищениях в системе РЖД. На скамье подсудимых оказались отец и сын — Игорь Сумин старший и Игорь Сумин младший. Оба признаны виновными в растрате средств, выделенных на закупку хозяйственных товаров для нужд локомотивного депо. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По данным следствия, в 2020 году Сумин младший, занимавший должность инженера по материально-техническому обеспечению, получал под отчёт деньги на покупку бумаги. Часть товара он приобретал, но затем перепродавал сторонним лицам, а в отчётах указывал фиктивные сведения. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.

К мошеннической схеме был причастен и его отец, руководивший сектором снабжения Октябрьской дирекции тяги. Он переводил полученные под отчёт деньги сыну, оформлял документы на закупки и предоставлял поддельные отчёты руководству. По версии суда, через его руки прошло почти 200 тысяч рублей, значительная часть которых также осела в семье.

В результате Сумин старший получил 3 года условно со штрафом 8 тысяч рублей. Его сын приговорён к 3,5 годам условно и штрафу в 10 тысяч. Испытательный срок для обоих составит три года.

Фото: unsplash (Brando Makes Branding)