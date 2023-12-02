Рецидивист во Мге позарился на велосипед и телефон, но не успел замести следы

Теперь 37-летнего местного жителя ждёт суд из-за 9,5 тысяч рублей.

Полиция Кировского района Ленинградской области задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипеда и телефона из частного дома в поселке Мга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

По данным правоохранительных органов, 5 сентября в полицию обратилась 46-летняя жительница Мги, которая сообщила о краже, совершенной в ночь на 3 сентября. Неизвестный, сорвав замок, проник в её частный дом и похитил телефон "Redmi A3" и велосипед. Общий ущерб составил 9 500 рублей.

Уже на следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого у одного из домов на Железнодорожной улице в Мге. При нем был обнаружен похищенный велосипед. Задержанным оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия.

Фото: Piter.TV