Мошенники предлагают россиянам обновить сведения об образовании

Это новая схема кражи доступа к "Госуслугам".

Мошенники разработали новую схему получения доступа к личным кабинетам россиян на портале "Госуслуги". Как выяснило РИА Новости, аферисты звонят гражданам, представляются сотрудниками вузов и предлагают "внести сведения о полученном образовании" на портале.

Для реализации схемы злоумышленники просят жертву назвать код из СМС от "Госуслуг", который приходит для входа в личный кабинет. После получения кода мошенники получают полный доступ к учетной записи пользователя. При этом в самих СМС-сообщениях с кодом четко указано: "Назвать код вас могут просить только мошенники".

Новая схема появилась на фоне вступления в силу с 1 июня закона о защите граждан от мошенников, который включает около 30 мер защиты. Среди уже действующих мер — запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, возможность отказа от СМС-рассылок (с 1 августа) и спам-звонков (с 1 сентября).

Эксперты рекомендуют гражданам никогда не сообщать коды из СМС третьим лицам, даже если звонящий представляется сотрудником государственного учреждения или банка. Официальные организации никогда не запрашивают такие данные по телефону. При подозрении на мошеннические действия следует немедленно заблокировать учетную запись и обратиться в полицию.

Ранее Piter.TV сообщал, что банки с 1 сентября обязаны при выдаче наличных проверять на воздействие мошенников.

Фото: Piter.TV