Банки с 1 сентября обязаны при выдаче наличных проверять на воздействие мошенников

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон о банках, обязующие их принимать называемые антифрод-меры.

Российские банки, которые оформили клиенту платежную карту, с 1 сентября 2025 года обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять данные о том, не управляют ли человеком мошенники. В том случае, если подозрения подтвердятся, то кредитная структура обязана ограничить выдачу наличных клиенту на 48 часов. Лимит при этом составит 50 тысяч рублей в сутки. Однако при необходимости человек сможет получить наличные средства в отделении банка с документом, удостоверяющим его личность.

Одним из признаков возможного мошенничества в кредитных организациях считают нехарактерное для человека поведение при снятии денежных средств. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную для клиента сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу наличных несвойственным клиенту способом, например не с банковской карты, а по QR-коду или цифровой карте. Еще одним признаком обмана аферистами служит наличие у банка информации о том, что как минимум за шесть часов до проведения финансовой операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, увеличилось количество SMS-сообщений с новых номеров, включая и общение в мессенджерах. Банк может решить, что их клиент находится под влиянием злоумышленников в том случае, если тот снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита, увеличивает себе лимит на выдачу наличных, переводит на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке, либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму денег.

Банки Армении начали собирать данные россиян для первого автообмена с ФНС.

