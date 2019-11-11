Путин о космодроме "Восточный": "Так и воруют"

Глава России рассказал о проблемах с воровством бюджетных средств в ОПК.

Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, на "Восточном" так и воруют". Об этом он сообщил во время заседания правительства в Кремле. Президент России предложил местным чиновникам "наладить эффективный контроль" за проведением закупок. Сейчас же, по мнению политика, властям не удалось навести порядок в полной мере.

Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! выразил недовольство политик

Путин потребовал выстроить сферу диверсификации производства в ОПК "должным образом". За действиями на космодроме "Восточный" будут пристально наблюдать в Генпрокуратуре и СК России, как и за всем оборонно-промышленным комплексом.

Напомним, что космодром "Восточный" создан в Амурской области. Это первый российский проект, расположенный на территории страны. Там должны запускать ракеты гражданского назначения. Работы ведутся с 2012 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что российский космодром "Морской старт" перенесут из США в Россию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin