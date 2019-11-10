Владимир Путин поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

Глава России обратился к ветеранам и сотрудникам МВД на торжественном мероприятии в Кремлевском дворце.

Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью в Государственном Кремлевском дворце. Сегодня, 10 ноября, в РФ отмечают День сотрудника органов внутренних дел.

Президент отметил, что в этом году государственные награды вручили 500 сотрудникам полиции.

"Традиции профессионализма, честности, самоотверженности берут свои истоки с давних времён и передаются друг другу из поколения в поколение. И потому самые тёплые слова благодарности – дорогим ветеранам, в том числе прошедшим Великую Отечественную войну. Мы гордимся вами и равняемся на вас", - сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что МВД и другие правоохранительные органы будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства в борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей.

Ранее сотрудников полиции поздравил начальник ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин.

Видео: kremlin.ru