Владимир Путин поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью в Государственном Кремлевском дворце. Сегодня, 10 ноября, в РФ отмечают День сотрудника органов внутренних дел.
Президент отметил, что в этом году государственные награды вручили 500 сотрудникам полиции.
"Традиции профессионализма, честности, самоотверженности берут свои истоки с давних времён и передаются друг другу из поколения в поколение. И потому самые тёплые слова благодарности – дорогим ветеранам, в том числе прошедшим Великую Отечественную войну. Мы гордимся вами и равняемся на вас",
- сказал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что МВД и другие правоохранительные органы будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства в борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей.
Ранее сотрудников полиции поздравил начальник ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин.
Видео: kremlin.ru
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