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Видео: глава петербургской полиции поздравил коллег с профессиональным праздником

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Генерал-майор полиции назвал День сотрудников МВД "народным праздником".

В воскресенье, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Глава ГУ МВД РФ по Петербургу и области генерал-майор полиции Роман Плугин поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником. Видео было опубликовано на сайте ведомства. 

По словам Романа Плугина, в нашей стране правоохранители во все времена защищали права и свободы граждан. Мужество и героизм сотрудников регионального МВД неоднократно отмечались на самом высоком уровне. Также генерал-майор поблагодарил ветеранов за вклад в борьбу с преступностью и воспитанию молодого поколения и родственников тех сотрудников, кто отдал свою жизнь при исполнении служебных обязанностей.

"Этот праздник не только для тех, кто не щадя себя служит родине, а он давно стали поистине народным праздником. От всей души желаю успехов, здоровья, семейного благополучия, и пусть все добрые пожелания сбываются!",

- завершил свое поздравление начальник МВД по городу и области. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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