Видео: глава петербургской полиции поздравил коллег с профессиональным праздником

Генерал-майор полиции назвал День сотрудников МВД "народным праздником".

В воскресенье, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Глава ГУ МВД РФ по Петербургу и области генерал-майор полиции Роман Плугин поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником. Видео было опубликовано на сайте ведомства.

По словам Романа Плугина, в нашей стране правоохранители во все времена защищали права и свободы граждан. Мужество и героизм сотрудников регионального МВД неоднократно отмечались на самом высоком уровне. Также генерал-майор поблагодарил ветеранов за вклад в борьбу с преступностью и воспитанию молодого поколения и родственников тех сотрудников, кто отдал свою жизнь при исполнении служебных обязанностей.

"Этот праздник не только для тех, кто не щадя себя служит родине, а он давно стали поистине народным праздником. От всей души желаю успехов, здоровья, семейного благополучия, и пусть все добрые пожелания сбываются!", - завершил свое поздравление начальник МВД по городу и области.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти