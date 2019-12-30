Вице-премьер поручил создать более жесткую программу по работе с обманутыми дольщиками Петербурга

В среду, 29 января, стало известно о том, что вице-премьер поручил создать более жесткую программу по работе с обманутыми дольщиками Северной столицы. Об этом сообщает Комитет по строительству Петербурга.
Марат Хуснуллин заявил, что на встрече с президентом и председателем Правительства, поставили конкретную задачу – создать строительную отрасль одним из основных драйверов развития страны.
Кроме того, вице-премьер отметил, что в Петербурге необходимо провести изменения: освободить стройки от ограничений, пересмотреть подход к ценообразованию, увеличить финансирование капремонта.
Ранее мы сообщали о том, что Рассудов попросит Беглова заняться вопросом "псевдожилья".
Фото:pixabay
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