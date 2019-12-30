Вице-премьер поручил создать более жесткую программу по работе с обманутыми дольщиками Петербурга

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое.

В среду, 29 января, стало известно о том, что вице-премьер поручил создать более жесткую программу по работе с обманутыми дольщиками Северной столицы. Об этом сообщает Комитет по строительству Петербурга.

Марат Хуснуллин заявил, что на встрече с президентом и председателем Правительства, поставили конкретную задачу – создать строительную отрасль одним из основных драйверов развития страны.

Кроме того, вице-премьер отметил, что в Петербурге необходимо провести изменения: освободить стройки от ограничений, пересмотреть подход к ценообразованию, увеличить финансирование капремонта.

Ранее мы сообщали о том, что Рассудов попросит Беглова заняться вопросом "псевдожилья".

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