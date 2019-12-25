Замена Т-72 на Leopard 2 в армии Венгрии привела к проблемам

Генерал назвал ключевые проблемы замены советской техники на немецкую.

Замена советских сухопутных танков Т-72 на Leopard 2 в армии Венгрии привела к проблемам. Об этом изданию "Военное обозрение" рассказал командир 25-ой бригады, генерал Леринчи Габора. Эксперт уточнил, что новые немецкие танки крупнее по размерам, поэтому не подходят по габаритам в ангары.

Дорога на полигон, где готовят экипажи, проходит по тоннелю под мостом. Туда Leopard тоже не проходит, приходится пускать танки в объезд через эстакаду, причем по одному, поскольку она рассчитана на нагрузку в 80 тонн Леринчи Габора, генерал Венгрии

Эксперт рассказал, что танки Т-72 и Leopard 2 являются представителями разных школ танкостроения, поэтому значительно отличаются друг от друга. Немецкая машина имеет автоматическую коробку передач и ручное заряжание, а советская техника - наоборот. Габора добавил, что местным военным придется к этому привыкнуть.

Основной проблемой перехода Венгрии на новые танки генерал назвал нехватку квалифицированных кадров, которые могут обслуживать немецкие Leopard 2. По мнению Габора, на обучение техников уйдет много лет. Профессионалы должны научиться использовать компьютерные технологии, внедренные в боевую машину. Генерал предлагает частично оставить Т-72 на вооружении. Однако для этого придется договориться с польскими и чешскими коллегами о поставках запчастей.

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