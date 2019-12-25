Венгрия импортирует препарат в конце декабря.

Страна Евросоюза обозначила сроки поставки российской вакцины. По данным журналистов Reuters, Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре 2020 года. В СМИ сослались на данные, полученные главой МИД страны Петером Сийярто. Чиновник рассказал, что сначала Будапешту поставят небольшую партию препарата. Это необходимо для завершения клинических испытаний и лицензирования вакцины, а также ее изучения.

С января 2021 года Венгрия собирается наращивать закупку российской вакцины. Крупные поставки препарата со стороны Москвы будут возможны со второй или третьей недели января.

Напомним, что о решении Венгрии закупать российскую вакцину стало известно в конце октября 2020 года. В Еврокомиссии не одобрили это решение. Эксперты предупредили Будапешт о том, что если страна закупит препарат в любом государстве, не входящем в состав Евросоюза, то будут приняты меры, если вакцина не пройдет через сертификацию.

Евросоюз пригрозил Венгрии мерами в случае покупки вакцины от коронавируса у России.

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