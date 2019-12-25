Эрик Мамер напомнил, о необходимости происхождения сертификации для иностранных препаратов.

Евросоюз пригрозил Венгрии мерами в случае покупки вакцины от коронавируса у России. Об этом журналистам на брифинге рассказал официальный представитель ЕС Эрик Мамер. Он прокомментировал планы Будапешта получить российскую или китайскую вакцину от COVID-19. В ЕК напомнили, что без соответствующей сертификации препаратов использовать иностранные препараты на территории ЕС будет невозможно.

Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС. То есть невозможно купить вакцину в третьей стране и использовать ее на территории ЕС, если этот продукт не был сертифицирован Эрик Мамер, официальный представитель ЕК

Эксперт напомнил, что сейчас Евросоюз ведет переговоры о поставках европейских вакцин. Однако никаких контактов с Москвой или Пекином по данному направлению не поддерживаются.

ЕК допустила худший сценарий, что вакцину от COVID-19 создать не удастся.

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