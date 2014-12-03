Законопроект о "Северном потоке-2" рассмотрели в Конгрессе США

Палата представителей запретила президенту страны отказываться от санкций к проекту трубопровода.

Законопроект, связанный с проектом газопровода "Северный поток-2" рассмотрели в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В рамках закона о финансировании Госдепартамента ведомство зафиксировало запрет на отказ от санкций против "Северного потока-2" главой государства в 2022 финансовом году. Голосование по этому вопросу прошло 28 июля – инициативу поддержали 217 человек. Сам закон, принятый Палатой, затрагивает государственные и зарубежные операции на $62 млрд.

Накануне Госдеп решил приостановить действие санкций в отношении "Северного потока – 2". На брифинге глава пресс-службы ведомства Нед Прайс сказал, что США были не в силах приостановить строительство газопровода.

Тем временем, сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток - 2" на данный момент завершено на 99%. В настоящее время трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода.

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