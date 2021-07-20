В Госдепе указали на неэффективность санкций США против "Северного потока – 2"

Для Вашингтона газопровод – это "геополитический проект Кремля". Он направлен на расширение российского влияния на энергетические ресурсы.

Вашингтон решил приостановить действие санкций в отношении "Северного потока – 2". На брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сказал, что США были не в силах приостановить строительство газопровода.

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напомнил, что штаты долго выступали против газопровода. По их мнению, "Северный поток – 2" является "геополитическим проектом Кремля", который направлен на расширение российского влияния на европейские энергетические ресурсы. Главная цель Кремля – обойти Украину. По словам Байдена, это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом.

Напомним, что "Северный поток – 2" достроен более чем на 90%. Вашингтон по-прежнему выступает против строительства газопровода. Госдеп решил, что предоставит в августе Конгрессу новый доклад по "Северному потоку – 2".

Ранее мы сообщили, что США и Германия договорились по "Северному потоку – 2".

Видео: U.S. Department of State