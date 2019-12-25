СМИ: США и Германия договорились по "Северному потоку - 2"

Отмечается, что позиции Байдена и Меркель по СП-2 различаются.

Соединенные Штаты и Германия устранили разногласия по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главой США Джо Байденом заявила, что из позиции по данному вопросу различаются. По словам Меркель, Украина должна остаться транзитером газа РФ, а СП-2 не заместит украинский транзит.

Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни. из сообщения источника Reuters

Другой источник СМИ заявил, что ФРГ и США придут к соглашениям, которые позволят избежать введения санкций Вашингтоном против компании-оператора "Северного потока - 2". Кроме того, стало известно, государства планируют профинансировать энергетические преобразования на Украине, однако, остается неизвестным, как это будет осуществлено – с помощью государственных вложений или с привлечением частных инвестиций.

Ранее мы сообщали, что "Академик Черский" приступил к укладке труб "Северного потока - 2" в водах ФРГ.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock