Строительство "Северного потока - 2" завершено на 99%

Баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" на данный момент завершено на 99%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора Nord Stream 2 AG.

В настоящее время трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке.

Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток - 2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. из сообщения Nord Stream 2 AG

Ранее мы сообщали, что в Польше смирились с тем, что "Северный поток - 2" будет достроен. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что власти ФРГ отказались противостоять строительству СП-2, что является нарушением принципов энергетической солидарности, без которой блокаду газопровода будет сложно осуществить.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock