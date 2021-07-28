В Польше смирились с тем, что "Северный поток - 2" будет достроен

Правительство республики упрекнули власти ФРГ в отказе противостоять строительству СП-2.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер назвал достройку "Северного потока - 2" решенным вопросом. Об этом он сказал в интервью Польскому радио, пишет "РИА Новости".

В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки. Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши

Кроме того, он упрекнул власти ФРГ в том, что они отказались противостоять строительству СП-2. Миллер подчеркнул, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности, без которой блокаду "Северного потока – 2" будет сложно осуществить.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти республики пытались отсрочить завершение проекта "Северный поток - 2". Он подчеркнул, если бы Варшава так не поступила, то трубопровод был бы уже построен. По словам Пшидача, отсрочка введения в эксплуатацию СП-2 полезна для Центральной и Восточной Европы.

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Видео: YouTube / Polskie Radio