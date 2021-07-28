Украинцам посоветовали "ползти на коленях" к России за газом

Дефицит газа может настать из-за открытия "Северного потока - 2".

Политолог Дмитрий Корнейчук предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия "Северного потока - 2". Об этом он сказал в эфире телевизионного канала NewsOne.

По его словам, украинцам нужно будет "ползти на коленях" к России за топливом. Корнейчук утверждает, что государство рискует остаться без газа, даже если его объем будет составлять от 15 до 20 млрд. кубометров.

В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Дмитрий Корнейчук, политолог

Он уверен, что украинские власти лгут своему народу по поводу того, что "Северный поток – 2" никак не повлияет на транзит газа в Украину. Корнейчук напомнил, что с 2015 года Киев закупает газ из Европы, который на самом деле является российским. По его словам, Украина может даже остаться без отопительного сезона из-за снижения транзита топлива до минимума.

Ранее в МИД Польши заявили о попытках спасти Европу от "Северного потока - 2".

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