Шольц заявил, что ФРГ ускорит отказ от российского газа

Изначально в планах было отказаться от газа из РФ к 2024 году.

В ФРГ смогут отказаться от газа из России раньше, чем планировали. Об этом 2 мая в эфире телеканала SDF заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По мнению канцлера, власти предполагают, что смогут "невероятно сильно" ускорить этот процесс. Для отказа от российских энергоносителей потребуется расширение имеющейся инфраструктуры. Также задействуют плавучие терминалы по приему сжиженного газа.

Ранее в Германии планировать заместить газ из России к 2024 году. Точная дата пока не известна.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить ЕС".

Фото и видео: zdf.de