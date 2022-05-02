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ЕК считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить ЕС"

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По словам еврокомиссара по энергетике, необходимо ответить в единстве и солидарности.

Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить Евросоюз". Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее слова приводит ТАСС.

Симсон по прибытии на встречу министров энергетики ЕС высказалась по ситуации с прекращением поставок газа в Польшу и Болгарию. По ее словам, ЕК расценивает это действие как факт, что Россия является ненадежным поставщиком.

Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности.

Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Ранее в Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа.

Видео: European Commission

Теги: газ, еврокомиссия, кадри симсон, оплата, россия, рубль
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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