ЕК считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить ЕС"

По словам еврокомиссара по энергетике, необходимо ответить в единстве и солидарности.

Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить Евросоюз". Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее слова приводит ТАСС.

Симсон по прибытии на встречу министров энергетики ЕС высказалась по ситуации с прекращением поставок газа в Польшу и Болгарию. По ее словам, ЕК расценивает это действие как факт, что Россия является ненадежным поставщиком.

Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Ранее в Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа.

Видео: European Commission