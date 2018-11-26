В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа

Ограничительные меры требуют единогласия всех стран-членов ЕС.

Венгрия не поддержит санкции ЕС против российских энергоресурсов. Об этом сообщил представитель правительства Гергей Гуйяш в эфире Hir TV.

По его словам, ограничительные меры требуют единогласия всех стран-членов ЕС. Без этого Еврокомиссия не может ввести эмбарго на российские газ и нефть. Гуйяш отметил, что ЕС не принял мер для того, чтобы странам не пришлось платить за газ в рублях.

Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций ЕС против России на сферу энергетики. Гергей Гуйяш, представитель правительства Венгрии

Ранее Лавров заявил, что Россия не позволит Западу воровать деньги за газ.

Видео: YouTube / Hír TV