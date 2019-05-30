Лавров: Россия не позволит Западу воровать деньги за газ

По его словам, у России украли более 300 млрд долларов.

Россия не позволит странам Запада воровать деньги за экспорт нефти и газа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По его словам, у России украли более 300 млрд долларов, большая часть из которых была получена за поставки энергоресурсов. Однако все, кто критикуют действия Москвы в последние дни, не хотят говорить об этом.

Мы не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров объяснил, почему такое воровство стало возможным. Дипломат уточнил, что "Газпром" был вынужден хранить деньги на своих счетах в западных банках.

Ранее Лавров заявил, что ВС России не подгоняют ход спецоперации под 9 мая.

Видео: МИД России