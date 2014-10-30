Лавров: ВС России не подгоняют ход спецоперации под 9 мая

Глава МИД отметил, что День Победы будут отмечать торжественно, как и всегда.

Вооруженные силы России не подгоняют ход спецоперации на Украине под День Победы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров сообщил, что российские военные "не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату. Он также отметил, что День Победы будут отмечать торжественно, как и всегда.

Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее посол США в России назвал "шантажом" слова Лаврова о недопустимости ядерной войны.

Видео: МИД России